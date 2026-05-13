Росія атакувала Закарпаття "Шахедами": у Сваляві пролунали вибухи (відео)

У Сваляві пролунали вибухи / © із соцмереж

Російські окупаційні війська продовжують тероризувати глибокий тил України. Під час масованої атаки по Україні у середу, 13 травня, під прицілом ударних дронів опинилася зокрема й Закарпатська область.

Проліт ворожих цілей та наслідки атаки зафіксували місцеві жителі. Відповідні кадри опублікував журналіст Вітаілй Глагола у своєму Telegram-каналі.

Ексклюзивні кадри ворожої атаки

На опублікованих відеоматеріалах, які зняли очевидці під час повітряної тривоги, можна побачити наслідки російського терору. Зокрема, на одному із записів зафіксовано момент одразу після потужного вибуху ворожого «Шахеда» поблизу міста Свалява.

На іншому відео, знятому над територією Міжгірщини, чітко чути характерний гучний звук двигуна російського безпілотника, який пролітав над регіоном. Також очевидці поділилися ще одним відео, де видно безпосереднє влучання дрона у самій Сваляві.

Наразі масштаби руйнувань невідомі. Офіційна інформація від представників місцевої влади та військової адміністрації щодо наслідків атаки на Закарпаття ще уточнюється.

Дата публікації 15:43, 13.05.26

Масована атака 13 травня — останні новини

Ця атака на Закарпаття стала частиною масштабного ворожого терору західних регіонів України вдень 13 травня. За даними моніторингових пабліків, головними цілями масованої атаки РФ традиційно стали житловий сектор і цивільна інфраструктура, а також об’єкти енергетики та стратегічні транспортні вузли.

Зокрема, окрім обласних центрів Луцька та Рівного, під ворожий удар потрапили Ковель на Волині та Здолбунів на Рівненщині, які є ключовими хабами залізничного сполучення. Місцеві жителі розповіли журналістам, що у Здолбунові було особливо гучно, там люди нарахували десятки вибухів.

Неспокійно було і в самому обласному центрі, де у Рівному пролунали потужні вибухи після того, як Повітряні сили повідомили про рух ворожих безпілотників та загрозу застосування балістичного озброєння. Згодом стало відомо, що внаслідок російського нальоту частина міста залишилася без світла.

