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Росія атакувала захід України: влада терміново звернулася до мешканців
Росія атакувала захід України ввечері 12 жовтня. Внаслідок атаки пошкоджено нежитлову будівлю.
Ввечері 12 жовтня під час атаки на Рівне було пошкоджено нежитлову будівлю. За попередніми даними, люди не постраждали.
Про це повідомив голова Рівненської обласної державної адміністрації Олександр Коваль.
Атака РФ на Рівне 12 жовтня — що відомо
Посадовець закликав мешканців прилеглих будинків дотримуватися дистанції від місця події задля власної безпеки.
«Закликаю жителів навколишніх будинків переміститися на безпечну відстань, щонайменше 100 метрів», — зазначив він.
Станом на 21:45 в області продовжує тривати повітряна тривога. Жителів закликають не ігнорувати сигнали небезпеки та перебувати в безпечних місцях.
«Прохання мешканців навколишніх будинків виконувати вказівки ДСНС та поліції», — додав Олександр Коваль.
Війна в Україні — останні новини
Нагадаємо, вдень 12 жовтня внаслідок російської атаки у Вінниці зафіксовано влучання у цивільний об’єкт.
На Київщині після серії російських атак безпілотниками повністю знищено завод «КСМ ПРОТЕК», який виробляв мастильні матеріали. Роботу підприємства зупинено.
Раніше ТСН.ua писав, що Росія суттєво посилила удари по українській цивільній та економічній інфраструктурі. За оцінками, лише за вересень збитки могли сягнути близько 10 млрд дол.