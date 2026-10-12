Росія атакувала залізницю на Житомирщині: що відомо про наслідки

Росіяни атакували залізницю на Житомирщині / © ДСНС

Реклама

Росіяни 12 жовтня завдали чергової серії ударів по Житомирській області, спрямувавши атаки на Коростенський район. Відомо, що ворог укотре атакував залізничну інфраструктуру.

Про це повідомив очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

Реклама

Росіяни атакували залізницю на Житомирщині

За його словами, ворожі обстріли північних територій регіону тривали з вечора. Основними цілями противника стали енергетика та залізниця.

Реклама

«Житомирщина знову опинилася під ворожими ударами», — пише очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

Унаслідок влучань спалахнули пожежі. На місцях прильотів працювали підрозділи ДСНС, які оперативно приборкали вогонь. Через ризик повторних ударів вогнеборцям доводилося тимчасово відходити до укриттів.

Наразі інформації про поранених чи загиблих немає.

Росіяни атакують потяги в Україні: останні новини

Нагадаємо, Росія дедалі частіше атакує українські пасажирські поїзди та залізничну інфраструктуру реактивними безпілотниками з мережевими антенами. За даними видань Politico та CBC, від початку повномасштабного вторгнення пошкоджено або знищено понад 500 локомотивів, причому понад 60% із них — протягом останніх восьми місяців, а щомісячні втрати «Укрзалізниці» становлять 37–40 локомотивів.

Реклама

Загалом від початку року атаковано 120 пасажирських вагонів, 304 локомотиви, 43 станції та численні об’єкти інфраструктури, кількість яких динамічно зростає порівняно з минулими роками.

У той час як РФ пояснює атаки знищенням логістики для перевезення озброєння, в «Укрзалізниці» наголошують, що ворог прагне ізолювати прифронтові громади, паралізувати економіку та посіяти паніку серед населення. Атаки призводять до загибелі та поранень залізничників і пасажирів, а також змушують проводити екстрену евакуацію людей під час обстрілів.

Новини партнерів