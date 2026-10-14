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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Росія атакувала залізницю: під ударом п’ять областей, є суттєві руйнування — деталі

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Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Росія атакувала залізницю: під ударом п’ять областей, є суттєві руйнування — деталі

© Facebook-сторінка Олександра Перцовського

Цієї ночі армія Росії масовано завдавала ударів по залізниці України. Під прицілом опинилася інфраструктура в Харківській, Київській, Вінницькій, Хмельницькій і Тернопільській областях.

Про це повідомив голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський.

«Чергова ніч щільних ударів по залізничних обʼєктах. Ворог намагається зруйнувати все, до чого може дотягнутися: депо локомотивні та вагонні, ремонтні підприємства, вокзали й станції, не кажучи вже про рухомий склад», — йдеться у повідомленні.

За словами Перцовського, під час нічної атаки удари пошкодили енергетичну інфраструктуру, але залізничники оперативно відновлювали її роботу. Фахівці організовували альтернативні маршрути та забезпечували проїзд поїздів. Окрім того, через балістичну загрозу зупиняли рух у столичному залізничному вузлі.

В «УЗ» наголошують, що при масовані удари, минулося без постраждалих і загиблих. Пасажирів і працівників завчасно попередили про небезпеку та організували евакуацію. Водночас матеріальні збитки значні.

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