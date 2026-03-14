ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
809
Час на прочитання
1 хв

Росія атакувала залізницю України: які наслідки

На Харківщині армія РФ влучила безпілотником у приміський поїзд.

Автор публікації
Анастасія Павленко
Наслідки атаки

Наслідки атаки

Сьогодні Росія атакувала залізницю України.

Про це повідомив віцепремʼєр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

«На Харківщині армія РФ влучила безпілотником у приміський поїзд. Пасажири не постраждали. Машиніст і помічник машиніста отримали уламкові поранення — медики надали їм необхідну допомогу на місці. Пошкоджено тепловоз, який використовувався через відсутність напруги в контактній мережі», — зазначив він.

Наслідки атаки / © Олексій Кулеба

Наслідки атаки / © Олексій Кулеба

Напередодні вночі у Криворізькому районі Росія також вдарила безпілотником по території станції. Пошкоджено локомотив. Локомотивна бригада була завчасно евакуйована — без постраждалих.

«Попри удари, евакуації пасажирів через загрозу обстрілів та пошкодження інфраструктури, поїзди „Укрзалізниці“ продовжують рух», — додав Кулеба.

Нагадаємо, росіяни у ніч проти 14 березня здійнили масовану ракетно-дронову атаку на Київ та Київську область. В області - четверо загиблих. Спочатку били ударними дронами, ближче до ранку — гіперзвуковими та балістичними ракетами.

Дата публікації
Кількість переглядів
809
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie