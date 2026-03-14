Росія атакувала залізницю України: які наслідки

Наслідки атаки / © Олексій Кулеба

Сьогодні Росія атакувала залізницю України.

Про це повідомив віцепремʼєр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

«На Харківщині армія РФ влучила безпілотником у приміський поїзд. Пасажири не постраждали. Машиніст і помічник машиніста отримали уламкові поранення — медики надали їм необхідну допомогу на місці. Пошкоджено тепловоз, який використовувався через відсутність напруги в контактній мережі», — зазначив він.

Напередодні вночі у Криворізькому районі Росія також вдарила безпілотником по території станції. Пошкоджено локомотив. Локомотивна бригада була завчасно евакуйована — без постраждалих.

«Попри удари, евакуації пасажирів через загрозу обстрілів та пошкодження інфраструктури, поїзди „Укрзалізниці“ продовжують рух», — додав Кулеба.

Нагадаємо, росіяни у ніч проти 14 березня здійнили масовану ракетно-дронову атаку на Київ та Київську область. В області - четверо загиблих. Спочатку били ударними дронами, ближче до ранку — гіперзвуковими та балістичними ракетами.