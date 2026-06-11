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Росія атакувала залізницю в одному із міст: є загиблий та поранені
Не всі працівники залізниці встигли сховатися в укриття.
У середу, 11 червня, Росія атакувала залізничне депо у Конотопі Сумської області. Один працівник залізниці загинув, четверо отримали поранення.
Про це повідомив керівник «Укрзалізниці» Олександр Перцовський.
За його словами, не всі працівники встигли сховатися в укриття.
«Маємо жорсткий ворожий удар по Конотопу — по залізничному депо. „Шахеди“ попередньо реактивні, близько до кордону — й від попередження не всі встигли перейти в укриття. Це детально по секундах розбираємо», — написав він.
Перцовський додав, що поранені залізничники наразі перебувають у лікарні.
«Одна наша колега загинула під час цього удару. Четверо колег отримали травми, з ними поруч в лікарні перебувають наші люди, надається вся необхідна допомога», — сказав він.
Атака РФ по Сумщині 11 червня — останні новини:
Вранці російська армія завдала удару по Конотопу Сумської області. Зафіксовані прильоти у місті. За інформацією місцевої влади, через атаки — перебої зі світлом, водо- та газопостачанням.
Окрім того, у Шосткинському районі на Сумщині російський дрон вбив 67-річну жінку у власному домі: поруч були онуки — 3-річний хлопчик і 4-річна дівчинка. БпЛА прицільно влучив просто в будинок.