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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
53
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Росія атакувала залізницю в одному із міст: є загиблий та поранені

Не всі працівники залізниці встигли сховатися в укриття.

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Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Потяг "Укрзалізниці"

Потяг «Укрзалізниці» / © "Укрзалізниця"

У середу, 11 червня, Росія атакувала залізничне депо у Конотопі Сумської області. Один працівник залізниці загинув, четверо отримали поранення.

Про це повідомив керівник «Укрзалізниці» Олександр Перцовський.

За його словами, не всі працівники встигли сховатися в укриття.

«Маємо жорсткий ворожий удар по Конотопу — по залізничному депо. „Шахеди“ попередньо реактивні, близько до кордону — й від попередження не всі встигли перейти в укриття. Це детально по секундах розбираємо», — написав він.

Перцовський додав, що поранені залізничники наразі перебувають у лікарні.

«Одна наша колега загинула під час цього удару. Четверо колег отримали травми, з ними поруч в лікарні перебувають наші люди, надається вся необхідна допомога», — сказав він.

Атака РФ по Сумщині 11 червня — останні новини:

Вранці російська армія завдала удару по Конотопу Сумської області. Зафіксовані прильоти у місті. За інформацією місцевої влади, через атаки — перебої зі світлом, водо- та газопостачанням.

Окрім того, у Шосткинському районі на Сумщині російський дрон вбив 67-річну жінку у власному домі: поруч були онуки — 3-річний хлопчик і 4-річна дівчинка. БпЛА прицільно влучив просто в будинок.

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Дата публікації
Кількість переглядів
53
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