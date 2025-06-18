Росія атакувала Запоріжжя безпілотниками: які наслідки (фото)

Наслідки атаки на Запоріжжя 18 червня / © Запорізька ОВА

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У середу, 18 червня, ворог атакував Запоріжжя, використавши 13 безпілотників. Унаслідок обстрілу виникли численні пожежі та серйозні пошкодження інфраструктури. На щастя, без постраждалих.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Внаслідок атаки спалахнули три пожежі на площах 100, 300 та 800 квадратних метрів.

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«Пошкоджені фасади та вікна у багатоповерхівках, зруйновані складські приміщення, згоріли автівки», — йдеться в повідомленні.

Наразі аварійні та комунальні служби продовжують роботи з ліквідації наслідків нічного удару.

Наслідки атаки на Запоріжжя 18 червня / © Запорізька ОВА

Наслідки атаки на Запоріжжя 18 червня / © Запорізька ОВА

Наслідки атаки на Запоріжжя 18 червня / © Запорізька ОВА

Наслідки атаки на Запоріжжя 18 червня / © Запорізька ОВА

Наслідки атаки на Запоріжжя 18 червня

Наслідки атаки на Запоріжжя 18 червня / © Запорізька ОВА

© Запорізька ОВА

Наслідки атаки на Запоріжжя 18 червня / © Запорізька ОВА

Наслідки атаки на Запоріжжя 18 червня / © Запорізька ОВА

Наслідки атаки на Запоріжжя 18 червня / © Запорізька ОВА

Наслідки атаки на Запоріжжя 18 червня / © Запорізька ОВА

Наслідки атаки на Запоріжжя 18 червня / © Запорізька ОВА

Нагадаємо, що в ніч проти 17 червня 2025 року Росія здійснила масовану атаку на Київ, Одесу та Запоріжжя, використавши дрони та ракети. Станом на 18 червня відомо, що у Києві внаслідок атаки загинула 21 особа, 134 людини постраждало.

У 17 червня в Запоріжжі зафіксовані руйнування на підприємствах та в житлових будинках.

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