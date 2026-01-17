ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
13
Час на прочитання
1 хв

Росія атакувала Запоріжжя дронами: спалахнула пожежа на об’єкті інфраструктури

У Запоріжжі під час повітряної тривоги пролунали вибухи — російські дрони вдарили по об’єкту інфраструктури, спричинивши пожежу, однак обійшлося без постраждалих.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Пожежа

Пожежа / © pixabay.com

У Запоріжжі пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Російські війська атакували обласний центр ударними безпілотниками.

Про атаку повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За словами очільника ОВА, ворог завдав удару по Запоріжжю безпілотниками. Через атаку сталося загоряння на інфраструктурному об’єкті.

За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

Наразі інформацію уточнюють. Деталі щодо масштабів пошкоджень та наслідків удару з’ясовуються.

Нагадаємо, що вибух пролунав у багатоповерхівці Харкова: загинули чоловік і жінка, їхні тіла деблокують з-під завалів.

Дата публікації
Кількість переглядів
13
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie