Росія атакувала Запоріжжя дронами: спалахнула пожежа на об’єкті інфраструктури
У Запоріжжі під час повітряної тривоги пролунали вибухи — російські дрони вдарили по об’єкту інфраструктури, спричинивши пожежу, однак обійшлося без постраждалих.
У Запоріжжі пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Російські війська атакували обласний центр ударними безпілотниками.
Про атаку повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
За словами очільника ОВА, ворог завдав удару по Запоріжжю безпілотниками. Через атаку сталося загоряння на інфраструктурному об’єкті.
За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.
Наразі інформацію уточнюють. Деталі щодо масштабів пошкоджень та наслідків удару з’ясовуються.
