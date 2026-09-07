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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
88
Час на прочитання
1 хв

Росія атакувала Запоріжжя дронами: загорівся торговельний центр (фото, відео)

У Запоріжжі після атаки російських БпЛА спалахнула пожежа в торговельному центрі, однак, за попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Запоріжжя

Запоріжжя / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Російські війська атакували Запоріжжя безпілотниками.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Росія атакувала Запоріжжя дронами: загорівся торговельний центр (фото, відео) (5 фото)

Атака на Запоріжжя_2 / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

© Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Атака на Запоріжжя_5 / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

© Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Атака на Запоріжжя_1 / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

© Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Атака на Запоріжжя_4 / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

© Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Атака на Запоріжжя_3 / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

© Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Унаслідок атаки зайнявся торговельний центр.

© Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Інші наслідки атаки уточнюються.

Нагадаємо, що раніше російський дрон атакував Запоріжжя: пошкоджено багатоповерхівку, спалахнула пожежа

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