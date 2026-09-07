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Росія атакувала Запоріжжя дронами: загорівся торговельний центр (фото, відео)
У Запоріжжі після атаки російських БпЛА спалахнула пожежа в торговельному центрі, однак, за попередніми даними, обійшлося без постраждалих.
Російські війська атакували Запоріжжя безпілотниками.
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Росія атакувала Запоріжжя дронами: загорівся торговельний центр (фото, відео) (5 фото)
Унаслідок атаки зайнявся торговельний центр.
За попередньою інформацією, постраждалих немає.
Інші наслідки атаки уточнюються.
Нагадаємо, що раніше російський дрон атакував Запоріжжя: пошкоджено багатоповерхівку, спалахнула пожежа
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