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Росія атакувала Запоріжжя дронами: загинула жінка, багато поранених (фото)
Триває російська атака БпЛА на Запоріжжя.
Російські війська продовжують атакувати Запоріжжя ударними безпілотниками. Внаслідок чергової атаки загинула 44-річна жінка, ще щонайменше 11 людей дістали поранення.
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
За попередніми даними, серед постраждалих є як чоловіки, так і жінки. Одна з поранених перебуває у важкому стані. Усім потерпілим надають необхідну медичну допомогу.
Внаслідок удару пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. На місці виникла пожежа.
Наразі триває уточнення інформації щодо масштабів руйнувань та кількості постраждалих.
Загроза БпЛА не вщухає.
«Загроза ударних безпілотників по Запорізькій області», — заявив Федоров о 23:49 год.
Нагадаємо, вранці 4 червня російські безпілотники атакували Рівненську область. У низці населених пунктів сталися перебої з електрикою.