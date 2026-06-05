ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
20
Час на прочитання
1 хв

Росія атакувала Запоріжжя дронами: загинула жінка, багато поранених (фото)

Триває російська атака БпЛА на Запоріжжя.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Коментарі
Росія атакувала Запоріжжя дронами: загинула жінка, багато поранених (фото)

Запоріжжя / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Російські війська продовжують атакувати Запоріжжя ударними безпілотниками. Внаслідок чергової атаки загинула 44-річна жінка, ще щонайменше 11 людей дістали поранення.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За попередніми даними, серед постраждалих є як чоловіки, так і жінки. Одна з поранених перебуває у важкому стані. Усім потерпілим надають необхідну медичну допомогу.

Запоріжжя / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Запоріжжя / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Внаслідок удару пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. На місці виникла пожежа.

Запоріжжя / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Запоріжжя / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Наразі триває уточнення інформації щодо масштабів руйнувань та кількості постраждалих.

Атака на Запоріжжя / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Атака на Запоріжжя / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Загроза БпЛА не вщухає.

«Загроза ударних безпілотників по Запорізькій області», — заявив Федоров о 23:49 год.

Нагадаємо, вранці 4 червня російські безпілотники атакували Рівненську область. У низці населених пунктів сталися перебої з електрикою.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
20
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie