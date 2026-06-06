ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
13
Час на прочитання
1 хв

Росія атакувала Запоріжжя дронами: загинули двоє працівників підприємства

Російські безпілотники атакували Запоріжжя, пошкодивши об'єкти критичної та промислової інфраструктури, внаслідок чого загинули двоє працівників підприємства.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Коментарі
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

У Запоріжжі внаслідок російської атаки безпілотниками загинули двоє людей. Ворог завдав ударів по об'єктах критичної та промислової інфраструктури міста.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його словами, російські війська атакували обласний центр ударними безпілотниками. Внаслідок ворожих ударів зафіксовано пошкодження на об'єктах критичної та промислової інфраструктури.

Після атаки двоє працівників одного з підприємств не виходили на зв'язок. Під час пошуково-рятувальних робіт рятувальники виявили тіла загиблих чоловіків.

"Виявлені тіла двох чоловіків, що не виходили на зв'язок після ворожої атаки по Запоріжжю", — повідомив Федоров.

На місцях влучань працюють екстрені служби. Наслідки російської атаки уточнюються.

Водночас українські військові спільно із Запорізькою обласною військовою адміністрацією та іншими складовими Сил оборони нарощують можливості радіоелектронної боротьби як на підступах до міста, так і безпосередньо в Запоріжжі.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
13
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie