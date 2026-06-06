Росія атакувала Запоріжжя дронами: загинули двоє працівників підприємства

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У Запоріжжі внаслідок російської атаки безпілотниками загинули двоє людей. Ворог завдав ударів по об'єктах критичної та промислової інфраструктури міста.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його словами, російські війська атакували обласний центр ударними безпілотниками. Внаслідок ворожих ударів зафіксовано пошкодження на об'єктах критичної та промислової інфраструктури.

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Після атаки двоє працівників одного з підприємств не виходили на зв'язок. Під час пошуково-рятувальних робіт рятувальники виявили тіла загиблих чоловіків.

"Виявлені тіла двох чоловіків, що не виходили на зв'язок після ворожої атаки по Запоріжжю", — повідомив Федоров.

На місцях влучань працюють екстрені служби. Наслідки російської атаки уточнюються.

Водночас українські військові спільно із Запорізькою обласною військовою адміністрацією та іншими складовими Сил оборони нарощують можливості радіоелектронної боротьби як на підступах до міста, так і безпосередньо в Запоріжжі.

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