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Росія атакувала Запоріжжя дронами: зруйновано будинок, є поранений
Російські безпілотники атакували Запоріжжя вночі 22 червня — зруйновано приватний будинок, пошкоджено багатоповерхівку, є поранений.
У ніч проти 22 червня російські війська атакували Запоріжжя ударними безпілотниками.
Про атаку повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Внаслідок ворожого удару зруйновано приватний житловий будинок, спалахнула пожежа, постраждав чоловік.
За попередніми даними, поранений отримав необхідну медичну допомогу. Також унаслідок атаки пошкоджень зазнала багатоповерхівка — у будинку вибито вікна та понівечено фасад.
На місці працюють екстрені служби, триває ліквідація наслідків російського обстрілу.
Нагадаємо, у Запоріжжі пролунала серія вибухів. Попередньо, росіяни завдали дев’ять ударів КАБами по обласному центру. Внаслідк ворожої атаки травмовано десять людей. Також відомо про загибель п’ятьох людей.