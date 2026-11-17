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Росія атакувала Запоріжжя FPV-дроном: автомобіль вибухнув, водій загинув
Російські війська атакували Космічний район Запоріжжя FPV-дроном, який влучив в автомобіль. Унаслідок удару загинув водій.
У Запоріжжі російський FPV-дрон влучив в автомобіль у Космічному районі міста. Після влучання транспортний засіб вибухнув. Водій, який перебував у салоні, загинув.
Про це повідомив керівник Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін.
Спочатку очільник ОВА повідомив про влучання безпілотника в автомобіль, зазначивши, що стан водія уточнюється. Згодом стало відомо про його загибель.
«На жаль, водій загинув. Щирі співчуття рідним і близьким», — повідомив Семікін.
Крім того, російські війська завдали удару по об'єкту промислової інфраструктури Запоріжжя.
Наслідки цієї атаки встановлюються. Інформації про можливих постраждалих на промисловому об'єкті наразі немає.
Нагадаємо, що раніше росіяни зрання вбили двох людей і атакували об’єкт цивільної інфраструктури