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Росія атакувала Запоріжжя: під завалами можуть бути люди
Після удару РФ по Запоріжжю під завалами можуть залишатися люди.
Росія знову атакувала Запоріжжя ввечері 3 липня. Внаслідок чергового обстрілу отримала поранення жінка.
Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
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«Попередньо, є люди під завалами», — уточнив Іван Федоров.
На місці влучання працюють рятувальні та екстрені служби, які розбирають завали та надають допомогу постраждалим. Інформація щодо масштабів руйнувань та кількості поранених наразі уточнюється.
Нагадаємо, армія РФ 3 липня ударила керованими авіабомбами по промисловому підприємству в Запоріжжі. Через цей обстріл загинуло 2 людини. Ще щонайменше 21 особа дістала поранення.
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Окрім цього, росіяни увечері 3 липня дронами атакувала залізничну інфраструктуру на Дніпропетровщині. Внаслідок обстрілу є нові руйнування.
Також Росія атакувала мережу АЗС на Полтавщині, Сумщині та в Харкові. Атаку на АЗС на Полтавщині підтвердив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.
А в Дарницькому районі Києва завершили розбір завалів зруйнованого будинку: знайдено 10 загиблих. Загалом у ніч проти 2 липня РФ убила у столиці 30 людей.