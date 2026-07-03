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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Росія атакувала Запоріжжя: під завалами можуть бути люди

Після удару РФ по Запоріжжю під завалами можуть залишатися люди.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Атака РФ на Запоріжжя 3 липня

Атака РФ на Запоріжжя 3 липня / © Запорізька ОВА

Росія знову атакувала Запоріжжя ввечері 3 липня. Внаслідок чергового обстрілу отримала поранення жінка.

Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

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«Попередньо, є люди під завалами», — уточнив Іван Федоров.

На місці влучання працюють рятувальні та екстрені служби, які розбирають завали та надають допомогу постраждалим. Інформація щодо масштабів руйнувань та кількості поранених наразі уточнюється.

Нагадаємо, армія РФ 3 липня ударила керованими авіабомбами по промисловому підприємству в Запоріжжі. Через цей обстріл загинуло 2 людини. Ще щонайменше 21 особа дістала поранення.

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Окрім цього, росіяни увечері 3 липня дронами атакувала залізничну інфраструктуру на Дніпропетровщині. Внаслідок обстрілу є нові руйнування.

Також Росія атакувала мережу АЗС на Полтавщині, Сумщині та в Харкові. Атаку на АЗС на Полтавщині підтвердив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.

А в Дарницькому районі Києва завершили розбір завалів зруйнованого будинку: знайдено 10 загиблих. Загалом у ніч проти 2 липня РФ убила у столиці 30 людей.

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Дата публікації
Кількість переглядів
46
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