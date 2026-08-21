ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
95
Час на прочитання
1 хв

Росія атакувала Запоріжжя: пошкоджено муніципальний транспорт (фото)

Внаслідок російської атаки на Запоріжжя пошкоджено транспортні засоби. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Атака на Запоріжжя

Атака на Запоріжжя / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Російські війська знову атакували Запоріжжя. Внаслідок удару пошкоджено муніципальний транспорт, а також цивільний автомобіль.

Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у своєму офіційному Telegram-каналі.

Росія атакувала Запоріжжя: пошкоджено муніципальний транспорт (фото) (2 фото)

Атака на Запоріжжя_1 / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

© Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Атака на Запоріжжя_3 / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

© Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

«Ворог атакував Запоріжжя. Пошкоджено муніципальний транспорт та цивільне авто», — зазначив він.

За словами очільника ОВА, люди внаслідок атаки не постраждали.

Інформація щодо наслідків російського удару уточнюється.

Раніше повідомлялося, що двоє людей постраждали внаслідок ворожого удару по Запорізькому району увечері, 13 серпня.

Ми раніше інформували, що російські війська вдарили безпілотником по автобусу у Запорізькому районі.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie