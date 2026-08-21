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Росія атакувала Запоріжжя: пошкоджено муніципальний транспорт (фото)
Внаслідок російської атаки на Запоріжжя пошкоджено транспортні засоби. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.
Російські війська знову атакували Запоріжжя. Внаслідок удару пошкоджено муніципальний транспорт, а також цивільний автомобіль.
Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у своєму офіційному Telegram-каналі.
Росія атакувала Запоріжжя: пошкоджено муніципальний транспорт (фото) (2 фото)
«Ворог атакував Запоріжжя. Пошкоджено муніципальний транспорт та цивільне авто», — зазначив він.
За словами очільника ОВА, люди внаслідок атаки не постраждали.
Інформація щодо наслідків російського удару уточнюється.
Раніше повідомлялося, що двоє людей постраждали внаслідок ворожого удару по Запорізькому району увечері, 13 серпня.
Ми раніше інформували, що російські війська вдарили безпілотником по автобусу у Запорізькому районі.