- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 379
- Час на прочитання
- 1 хв
Росія атакувала Запоріжжя: що відомо про влучання
Росіяни поцілили в освітню установу у Запоріжжі.
Сьогодні під час повітряної тривоги російські окупаційні війська завдали удару по Запоріжжю.
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
За його словами, ціллю ворожої атаки стала цивільна інфраструктура міста.
«Попередньо ніхто не постраждав. Наслідки встановлюються», — зазначив Іван Федоров.
Раніше повідомлялося, посеред білого дня росіяни вкотре атакували житлові квартали Запоріжжя. Окупанти завдали трьох ударів: під прицілом опинився об’єкт інфраструктури та багатоповерховий будинок. Керована авіабомба (КАБ) влетіла просто в житлову висотку, перетворивши квартири на згарище.