ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
379
Час на прочитання
1 хв

Росія атакувала Запоріжжя: що відомо про влучання

Росіяни поцілили в освітню установу у Запоріжжі.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Атака РФ (ілюстративне фото)

Атака РФ (ілюстративне фото) / © ТСН.ua

Сьогодні під час повітряної тривоги російські окупаційні війська завдали удару по Запоріжжю.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його словами, ціллю ворожої атаки стала цивільна інфраструктура міста.

«Попередньо ніхто не постраждав. Наслідки встановлюються», — зазначив Іван Федоров.

Раніше повідомлялося, посеред білого дня росіяни вкотре атакували житлові квартали Запоріжжя. Окупанти завдали трьох ударів: під прицілом опинився об’єкт інфраструктури та багатоповерховий будинок. Керована авіабомба (КАБ) влетіла просто в житлову висотку, перетворивши квартири на згарище.

Дата публікації
Кількість переглядів
379
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie