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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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34
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Росія атакувала Запоріжжя та Сумщину: є загиблий та руйнування

Ворог продовжує здавати ударів по території України.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Наслідки атаки на Сумщину

Наслідки атаки на Сумщину

Російські загарбники увечері, 27 червня, завдали удару по Запоріжжю, внаслідок чого постраждали люди, а також зафіксовані значні руйнування.

Про це йдеться у повідомленні голови Запорізької ОВА Івана Федоріва.

Внаслідок атаки вибиті вікна, пошкоджені балкони у багатоповерхівці та знищені автівки.

Наразі відомо про двох постраждалих.

Крім того, голова Сумської ОВА Олег Григоров повідомив про загибель цивільного чоловіка, внаслідок атаки в Сумському районі.

«Цього вечора ворожий ударний безпілотник поцілив по приватному домогосподарству у Верхньосироватській громаді. У господарському приміщенні в цей момент атаки перебував власник. 66-річний чоловік загинув на місці», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що ввечері 26 червня армія Росії здійснила чергову масовану атаку на Запоріжжя, застосувавши ударні безпілотники.

Ми раніше інформували, що російські війська завдали удару FPV-дроном по людях, які пересувалися дорогою у місті Нікополь на Дніпропетровщині.

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Дата публікації
Кількість переглядів
34
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