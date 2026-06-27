Росія атакувала Запоріжжя та Сумщину: є загиблий та руйнування

Наслідки атаки на Сумщину

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Російські загарбники увечері, 27 червня, завдали удару по Запоріжжю, внаслідок чого постраждали люди, а також зафіксовані значні руйнування.

Про це йдеться у повідомленні голови Запорізької ОВА Івана Федоріва.

Внаслідок атаки вибиті вікна, пошкоджені балкони у багатоповерхівці та знищені автівки.

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Наразі відомо про двох постраждалих.

Крім того, голова Сумської ОВА Олег Григоров повідомив про загибель цивільного чоловіка, внаслідок атаки в Сумському районі.

«Цього вечора ворожий ударний безпілотник поцілив по приватному домогосподарству у Верхньосироватській громаді. У господарському приміщенні в цей момент атаки перебував власник. 66-річний чоловік загинув на місці», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що ввечері 26 червня армія Росії здійснила чергову масовану атаку на Запоріжжя, застосувавши ударні безпілотники.

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Ми раніше інформували, що російські війська завдали удару FPV-дроном по людях, які пересувалися дорогою у місті Нікополь на Дніпропетровщині.

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