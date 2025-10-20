- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 207
- Час на прочитання
- 1 хв
Росія атакувала збагачувальну фабрику на Дніпропетровщині: подробиці
ДТЕК повідомляє про атаку на свою фабрику в Дніпропетровській області.
Уранці 20 жовтня ворог атакував збагачувальну фабрику ДТЕК на території Дніпропетровської області, спричинивши пошкодження об’єкта.
Про це повідомили у пресслужбі компанії у Telegram.
«Триває ліквідація наслідків атаки. Наші колеги не постраждали», — йдеться в повідомленні.
Ворог вже шостий раз за два місяці завдав серйозного удару по вугільних підприємствах ДТЕК.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Росія 19 жовтня масовано атакувала БпЛА шахту ДТЕК на Дніпропетровщині. Під час удару під землею перебувало 192 співробітника шахти.