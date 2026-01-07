Росія атакувала житлові будинки та навчальні заклади у Дніпрі: є поранені, серед них діти

Дрон / © tsn.ua

Реклама

У Дніпрі внаслідок російської атаки зазнали руйнувань житлові квартали та об’єкти цивільної інфраструктури. Пошкоджено понад десять багатоповерхових будинків — у них вибито сотні, а можливо й близько тисячі вікон. Також зафіксовано пошкодження мереж опалення біля одного з будинків та значну кількість згорілих автомобілів.

За попередніми даними, постраждали семеро людей, серед них — двоє дітей. У більшості поранених діагностовано гостру реакцію на стрес, однак є й осколкові поранення. Усім постраждалим надають допомогу у міських лікарнях.

Крім того, внаслідок удару зазнало руйнувань одне з професійно-технічних училищ, де навчають, зокрема, слюсарів і кондитерів. Пожежу на території закладу ліквідували, однак пошкоджено навчальну майстерню та студентський гуртожиток.

Реклама

Також постраждали два дитячі садочки та одна зі шкіл. Наразі місто продовжує збір і уточнення інформації щодо масштабів руйнувань.

Міський голова Дніпра Борис Філатов подякував рятувальникам, поліції, комунальним службам, обласній військовій адміністрації, благодійникам і всім небайдужим, хто долучився до ліквідації наслідків атаки. За його словами, комунальні служби вже працюють на місцях, попереду — чергова безсонна ніч, але місто впорається.