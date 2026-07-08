Атака РФ / © ТСН

Реклама

Через удари російських безпілотників по Запоріжжю та Запорізькому району 8 липня постраждали двоє мирних мешканців — літня жінка та 12-річний хлопчик.

Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Росія атакувала Запоріжжя — що відомо

За інформацією голови ОВА, російські війська атакували область безпілотниками. Зокрема, один із дронів ударив по селу Біленьке.

Реклама

Внаслідок цього удару пошкоджено приватний будинок, а 75-річна жінка дістала поранення. Ще одна атака відбулася безпосередньо в обласному центрі.

«Ворожий дрон у Запоріжжі спричинив пожежу у дворі багатоповерхівки. Травмований 12-річний хлопчик», — зазначив Федоров.

Начальник Запорізької ОВА запевнив, що усім постраждалим від обстрілів наразі надається необхідна медична допомога.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, в Одесі після російської атаки пошкоджено міську інфраструктуру. Відомо про 6 постраждалих, один із них перебуває в тяжкому стані.

Реклама

Росія суттєво посилила атаки на Запоріжжя, змінивши тактику та збільшивши використання безпілотників. На напрямок перекинули підрозділ, який раніше атакував Херсонщину.

До слова, російські війська перебувають приблизно за 30 кілометрів від Запоріжжя, а найближчим до обласного центру залишається Оріхівський напрямок.

Новини партнерів