Росія атакувала Житомир: під ударом опинився важливий об’єкт

Дим після вибуху

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Ворог не припиняє цілеспрямованих ударів по енергетичному та паливному сектору Житомирської області. Під час чергової атаки під ударом російських окупантів опинився об’єкт паливної інфраструктури безпосередньо в Житомирі.

Про це повідомив начальник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко в Telegram.

За його словами, на місце події оперативно прибули підрозділи ДСНС. Завдяки швидким і злагодженим діям рятувальників пожежу, що виникла внаслідок влучання, вдалося локалізувати.

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«Ворог продовжує завдавати ударів по паливній інфраструктурі Житомирщини. Цього разу був атакований об’єкт у Житомирі», — зазначив очільник ОВА.

Станом на зараз інформація про жертв чи постраждалих внаслідок ворожої атаки не надходила. На місці продовжують працювати профільні служби для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та фіксації чергового злочину РФ.

Нагадаємо, автозаправні станції відтепер не працюють під час повітряної тривоги в Коростенському районі на півночі Житомирської області.

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