ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
162
Час на прочитання
1 хв

Росія атакували склади і адмінбудівлю під Києвом: перші деталі від влади

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Дим

Дим / © Associated Press

Військові агресорки Росії атакували Бориспільський район Київської області. Є щонайменше один поранений та масштабні пошкодження.

Про це повідомив керівник Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко.

«Внаслідок ворожої атаки у Бориспільському районі осколкові поранення отримав чоловік. Його госпіталізували», — наголосив очільник ОВА.

Через удари у районі було пошкоджено складські приміщення, адміністративну будівлю, магазин та МАФи. Наразі на місцях «прильотів» працюють усі оперативні служби.

Новина доповнюється

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie