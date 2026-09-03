Росія атакували склади і адмінбудівлю під Києвом: перші деталі від влади

Дим / © Associated Press

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Військові агресорки Росії атакували Бориспільський район Київської області. Є щонайменше один поранений та масштабні пошкодження.

Про це повідомив керівник Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко.

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«Внаслідок ворожої атаки у Бориспільському районі осколкові поранення отримав чоловік. Його госпіталізували», — наголосив очільник ОВА.

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Через удари у районі було пошкоджено складські приміщення, адміністративну будівлю, магазин та МАФи. Наразі на місцях «прильотів» працюють усі оперативні служби.



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