ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1444
Час на прочитання
3 хв

Масована атака на Київ, Дніпро та Одесу 12 лютого: усе про "прильоти" і наслідки (фото)

Під ударами ворога опинилися енергетика, інфраструктурні об’єкти та звичайні житлові будинки. Поранено мирних жителів, серед них — хлопчик, якому ще не виповнилося й місяця.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Пошкоджений будинок в Одесі через нічну атаку

Пошкоджений будинок в Одесі через нічну атаку / © ДСНС

У ніч проти 12 лютого Росія завдала масованого удару по великих містах України — Києву, Дніпру та Одесі, застосувавши балістичні ракети та дрони-камікадзе. Під прицілом ворога опинилися житлові квартали та критична інфраструктура. Повідомляється про руйнування та поранених, серед яких — діти.

Про наслідки ударів по містах читайте на ТСН.ua.

Атака на Київ

Близько 2:30 міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що ворог бʼє балістикою по обʼєктах інфраструктури столиці. У місті було зафіксовано влучання у приватні будинки та нежитлові забудови, падіння уламків.

  • У Дарницькому районі уламками пошкоджені фасад та скління вікон житлової 16-поверхівки.

  • У Голосіївському та Деснянському районах — влучання в нежитлову забудову.

  • До Деснянського та Дарницького районів викликали медиків.

  • У Дніпровському районі уламки впали біля двох житлових будинків. Пошкоджено фасад 9-житлової девʼятиповерхівки та припарковані у дворі авто. За іншою адресою решки повітряної цілі впали в двір будинку, без руйнувань.

Через атаку на Київ постраждали двоє людей.

«Одного із них госпіталізували в тяжкому стані. Іншому медики надали допомогу амбулаторно», — повідомив Кличко.

У чоловіка 45-ти років — вибухова травма голови і кінцівок, у дівчини 20-ти років — різана рана кисті.

Наслідки атаки на Київ (5 фото)

атака на Київ у ніч проти 12 лютого_1 / © Національна поліція України

© Національна поліція України

атака на Київ у ніч проти 12 лютого_2 / © Національна поліція України

© Національна поліція України

київ / © ДСНС

© ДСНС

київ атака / © ДСНС

© ДСНС

атака на Київ у ніч проти 12 лютого_3 / © Національна поліція України

© Національна поліція України

Атака на Дніпро

Дніпро зазнало масованої атаки з боку російських військ. Як повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, під ударом опинилися житловий сектор та інфраструктурний об’єкт.

Внаслідок обстрілів у місті спалахнуло кілька пожеж, пошкоджено приватні оселі та транспортні засоби. Відомо про чотирьох постраждалих, серед яких двоє дітей: 4-річна дівчинка та немовля. Хлопчика, якому ще не виповнилося й місяця, доправили до лікарні у стані середньої тяжкості.

Наслідки атаки на Дніпро (7 фото)

наслідки атаки на Дніпро у ніч проти 12 лютого_6 / © Олександр Ганжа

© Олександр Ганжа

наслідки атаки на Дніпро у ніч проти 12 лютого_5 / © Олександр Ганжа

© Олександр Ганжа

наслідки атаки на Дніпро у ніч проти 12 лютого_2 / © Олександр Ганжа

© Олександр Ганжа

наслідки атаки на Дніпро у ніч проти 12 лютого_1 / © Олександр Ганжа

© Олександр Ганжа

наслідки атаки на Дніпро у ніч проти 12 лютого_7 / © Олександр Ганжа

© Олександр Ганжа

наслідки атаки на Дніпро у ніч проти 12 лютого_4 / © Олександр Ганжа

© Олександр Ганжа

наслідки атаки на Дніпро у ніч проти 12 лютого_3 / © Олександр Ганжа

© Олександр Ганжа

Атака на Одесу

В Одесі через атаку дронами зафіксовано значні пошкодження цивільної та критичної інфраструктури. Відомо про одного травмованого чоловіка. Йому оперативно надали медичну допомогу, нині він лікується амбулаторно.

Через ворожі удари у дев’ятиповерхівці зруйновано дах і фасадну стіну, на верхньому поверсі виникла пожежа. Психологи ДСНС надали допомогу 23 мешканцям.

Серйозних пошкоджень зазнав один із міських ринків — там вигоріли торгові павільйони, а також будівля супермаркету.

Зафіксовано влучання по інфраструктурному об’єкту, де спалахнула пожежа.

Міські комунальні служби працювали в посиленому режимі: території вже очистили від уламків, а вибиті вікна в будинках тимчасово закрили плівкою.

На місці розгорнули оперативний штаб. Мешканці пошкоджених осель можуть звернутися туди по допомогу та для оформлення документів на відновлення майна.

У ДТЕК повідомили, що окупанти атакували енергетичний обʼєкт компанії на Одещині. Це вже 31-ша велика підстанція ДТЕК у регіоні, яку пошкодив ворог.

«Руйнування значні. Ремонт потребуватиме тривалого часу, щоб повернути обладнання до працездатного стану», — зауважили в компанії.

Зараз на місті проводиться розбирання завалів. Першочергове завдання — повернути електрику обʼєктам критичної інфраструктури.

Наслідки атаки на Одесу (10 фото)

атака на Одесу в ніч проти 12 лютого_4 / © ДСНС

© ДСНС

атака на Одесу в ніч проти 12 лютого_3 / © ДСНС

© ДСНС

атака на Одесу в ніч проти 12 лютого_1 / © ДСНС

© ДСНС

атака на Одесу в ніч проти 12 лютого_2 / © ДСНС

© ДСНС

атака на Одесу в ніч проти 12 лютого_5 / © ДСНС

© ДСНС

атака на Одесу в ніч проти 12 лютого_7 / © ДСНС

© ДСНС

атака на Одесу в ніч проти 12 лютого_6 / © ДСНС

© ДСНС

Наслідки нічної атаки на Одесу_2 / © Facebook / Сергій Лисак

© Facebook / Сергій Лисак

Наслідки атаки на Одесу / © Facebook / Сергій Лисак

© Facebook / Сергій Лисак

Наслідки нічної атаки на Одесу_3 / © Facebook / Сергій Лисак

© Facebook / Сергій Лисак

Дата публікації
Кількість переглядів
1444
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie