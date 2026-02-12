Масована атака на Київ, Дніпро та Одесу 12 лютого: усе про "прильоти" і наслідки (фото)

Пошкоджений будинок в Одесі через нічну атаку / © ДСНС

Реклама

У ніч проти 12 лютого Росія завдала масованого удару по великих містах України — Києву, Дніпру та Одесі, застосувавши балістичні ракети та дрони-камікадзе. Під прицілом ворога опинилися житлові квартали та критична інфраструктура. Повідомляється про руйнування та поранених, серед яких — діти.

Про наслідки ударів по містах читайте на ТСН.ua.

Атака на Київ

Близько 2:30 міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що ворог бʼє балістикою по обʼєктах інфраструктури столиці. У місті було зафіксовано влучання у приватні будинки та нежитлові забудови, падіння уламків.

Реклама

У Дарницькому районі уламками пошкоджені фасад та скління вікон житлової 16-поверхівки.

У Голосіївському та Деснянському районах — влучання в нежитлову забудову.

До Деснянського та Дарницького районів викликали медиків.

У Дніпровському районі уламки впали біля двох житлових будинків. Пошкоджено фасад 9-житлової девʼятиповерхівки та припарковані у дворі авто. За іншою адресою решки повітряної цілі впали в двір будинку, без руйнувань.

Через атаку на Київ постраждали двоє людей.

«Одного із них госпіталізували в тяжкому стані. Іншому медики надали допомогу амбулаторно», — повідомив Кличко.

У чоловіка 45-ти років — вибухова травма голови і кінцівок, у дівчини 20-ти років — різана рана кисті.

Наслідки атаки на Київ (5 фото) © Національна поліція України © Національна поліція України © ДСНС © ДСНС © Національна поліція України

Атака на Дніпро

Дніпро зазнало масованої атаки з боку російських військ. Як повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, під ударом опинилися житловий сектор та інфраструктурний об’єкт.

Реклама

Внаслідок обстрілів у місті спалахнуло кілька пожеж, пошкоджено приватні оселі та транспортні засоби. Відомо про чотирьох постраждалих, серед яких двоє дітей: 4-річна дівчинка та немовля. Хлопчика, якому ще не виповнилося й місяця, доправили до лікарні у стані середньої тяжкості.

Наслідки атаки на Дніпро (7 фото) © Олександр Ганжа © Олександр Ганжа © Олександр Ганжа © Олександр Ганжа © Олександр Ганжа © Олександр Ганжа © Олександр Ганжа

Атака на Одесу

В Одесі через атаку дронами зафіксовано значні пошкодження цивільної та критичної інфраструктури. Відомо про одного травмованого чоловіка. Йому оперативно надали медичну допомогу, нині він лікується амбулаторно.

Через ворожі удари у дев’ятиповерхівці зруйновано дах і фасадну стіну, на верхньому поверсі виникла пожежа. Психологи ДСНС надали допомогу 23 мешканцям.

Серйозних пошкоджень зазнав один із міських ринків — там вигоріли торгові павільйони, а також будівля супермаркету.

Реклама

Зафіксовано влучання по інфраструктурному об’єкту, де спалахнула пожежа.

Міські комунальні служби працювали в посиленому режимі: території вже очистили від уламків, а вибиті вікна в будинках тимчасово закрили плівкою.

На місці розгорнули оперативний штаб. Мешканці пошкоджених осель можуть звернутися туди по допомогу та для оформлення документів на відновлення майна.

У ДТЕК повідомили, що окупанти атакували енергетичний обʼєкт компанії на Одещині. Це вже 31-ша велика підстанція ДТЕК у регіоні, яку пошкодив ворог.

Реклама

«Руйнування значні. Ремонт потребуватиме тривалого часу, щоб повернути обладнання до працездатного стану», — зауважили в компанії.

Зараз на місті проводиться розбирання завалів. Першочергове завдання — повернути електрику обʼєктам критичної інфраструктури.