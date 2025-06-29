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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Росія атакував Львівщину бойовими безпілотниками та крилатими ракетами: били по критичній інфраструктурі

Росіяни атакували вночі українські міста та території.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Повітряна тривога

Повітряна тривога / © ТСН.ua

Вночі 25 червня 2025 року Росія атакувала Львівщину бойовими безпілотниками та крилатими ракетами.

Про це заявив очільник Львівської ОВА Максим Козицький у соціальних мережах.

За попередньою інформацією, обійшлося без жертв і постраждалих. Дякую за це нашій протиповітряній обороні.

Окупанти били по критичній інфраструктурі нашої області. На місці працюють всі профільні служби

Деталі згодом.

Нагадаємо, що РФ атакувала Україну безпілотниками: названа траєкторія польоту.

Повітряні Сили ЗСУ зафіксували активність російських ударних дронів у кількох регіонах України.

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