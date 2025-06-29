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Росія атакував Львівщину бойовими безпілотниками та крилатими ракетами: били по критичній інфраструктурі
Росіяни атакували вночі українські міста та території.
Вночі 25 червня 2025 року Росія атакувала Львівщину бойовими безпілотниками та крилатими ракетами.
Про це заявив очільник Львівської ОВА Максим Козицький у соціальних мережах.
За попередньою інформацією, обійшлося без жертв і постраждалих. Дякую за це нашій протиповітряній обороні.
Окупанти били по критичній інфраструктурі нашої області. На місці працюють всі профільні служби
Деталі згодом.
Нагадаємо, що РФ атакувала Україну безпілотниками: названа траєкторія польоту.
Повітряні Сили ЗСУ зафіксували активність російських ударних дронів у кількох регіонах України.