Укрaїнa
199
1 хв

Росія атакує: десятки дронів рухаються через Чернігівщину та Київщину

У ніч на 21 серпня понад 40 ворожих ударних БпЛА зафіксовано над Чернігівською, Київською, Черкаською та Житомирською областями. Дрони рухаються західним курсом у напрямку Тернопільщини та Рівненщини.

Дрон

Дрон / © ТСН.ua

Ударні БпЛА проходять через Чернігівщину (43х), - південь Київщини та Черкащину → Житомирщину.

Про це інформують моніторингові канали.

  • У всіх курс західний у напрямку Тернопільської/Рівненської областей.

  • Станом на зараз більшість БпЛА у Чернігівській та Черкаській областях.

Нагадаємо, що розпочалася масована атака російських дронів: ворог націлився на Київ.

