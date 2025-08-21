- Дата публікації
Росія атакує: десятки дронів рухаються через Чернігівщину та Київщину
У ніч на 21 серпня понад 40 ворожих ударних БпЛА зафіксовано над Чернігівською, Київською, Черкаською та Житомирською областями. Дрони рухаються західним курсом у напрямку Тернопільщини та Рівненщини.
Ударні БпЛА проходять через Чернігівщину (43х), - південь Київщини та Черкащину → Житомирщину.
Про це інформують моніторингові канали.
У всіх курс західний у напрямку Тернопільської/Рівненської областей.
Станом на зараз більшість БпЛА у Чернігівській та Черкаській областях.
Нагадаємо, що розпочалася масована атака російських дронів: ворог націлився на Київ.