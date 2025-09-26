Росія атакує енергообʼєкти Чернігівщини: є "прильоти"

Російська атака на українську енергетику / © Associated Press

Російські війська 26 вересня атакують енергетичні обʼєкти Чернігівської області. Сталися влучання, через що у Чернігові та районі виникли перебої зі світлом.

Про це повідомив очільник Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.

«Триває атака ворога на енергетичні обʼєкти Чернігівщини. Наразі є влучання в кілька обʼєктів», — написав Чаус у Мережі.

Він поінформував про перебої з електропостачанням у Чернігові та районі.

Очільник ОВА наголосив, що працює протиповітряна оборони і закликав людей залишатися у безпечних місцях.

Нагадаємо, 25 вересня російські окупанти атакували дронами Ніжин на Чернігівщині. Ворог влучив по об’єкту інфраструктури, через що десятки тисяч людей залишилися без електроенергії.

Згодом того ж дня загарбники атакували дронами Чернігів. Місцева влада інформувала про атаку на об’єкти критичної інфраструктури міста.