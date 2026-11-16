Росія атакує енергетику України понад місяць: у яких містах найважче зі світлом (оновлено)

Відключення світла / © ТСН.ua

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Російські обстріли енергосистеми спричинили масштабні знеструмлення на сході України. Найважча ситуація наразі в Дніпрі, Харкові, Полтаві та Запоріжжі, де через значні пошкодження мереж світло суттєво обмежили.

Про це повідомили в НЕК «Укренерго».

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За даними компанії, Росія вже понад місяць поспіль регулярно атакує українську енергетику, намагаючись залишити без світла цілі міста й регіони. Через значні пошкодження після ударів у низці міст на сході країни зараз діють суттєві обмеження електропостачання.

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Зараз енергетики усувають наслідки ударів. Насамперед світло повертають на критично важливі об’єкти — у лікарні, котельні та водоканали.

В «Укренерго» додають, що ситуація в мережі досі складна, але ремонт не зупиняється. Усі служби працюють разом, щоб якнайшвидше стабілізувати систему і поступово заживити домівки людей.

Згодом як повідомили в ДТЕК, через російські удари по енергооб’єктах Дніпро залишився повністю без світла. Також знеструмлена частина абонентів у Дніпровському, Самарівському та Кам’янському районах області.

«Енергетики вже відновлюють живлення. Просто зараз першими повертають електроенергію системам водо- і теплопостачання та соціальним об’єктам», — зазначили в ДТЕК.

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Місцеві ЗМІ повідомляють про сильні перепади напруги в Запоріжжі, Дніпрі та Харкові.

Місцеві ЗМІ повідомляють про сильні перепади напруги в Запоріжжі, Дніпрі та Харкові. / © соцмережі

Відключення світла — останні новини

Нагадаємо, вранці 16 листопада російські війська завдали удару по енергетичній інфраструктурі Одеської області. Через атаку на об’єкти ДТЕК без електроенергії залишилося 52,2 тис. родин.

Також внаслідок російської атаки на енергетичну інфраструктуру Дніпропетровщини частина споживачів у Дніпрі, Кам’янському та двох районах області залишилася без електропостачання.

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