Росія атакує Херсонську ТЕЦ артилерією та дронами: "Нафтогаз" готує допомогу

Російські війська не припиняють атаки на Херсонську ТЕЦ, використовуючи артилерію та дрони. «Нафтогаз»передасть до міста 950 газових обігрівачів разом із балонами.

Про це повідомили у НАК «Нафтогаз України».

«Росіяни продовжують обстрілювати Херсонську ТЕЦ з артилерії. Атакують також дронами. Постійно. Минулої доби обстріли взагалі майже не припинялися», — йдеться в заяві компанії.

Спільно з місцевою владою триває пошук усіх можливих рішень, аби забезпечити місто теплом. «Нафтогаз» вже передав допомогу, зокрема 1000 електричних обігрівачів та 750 газових обігрівачів разом із балонами.

«Вже цього тижня Група Нафтогаз доставить до міста чергову партію допомоги — ще додатково 950 газових обігрівачів разом із балонами. Також вживаються інші заходи для забезпечення резервного постачання», — повідомив голова правління компантії «Нафтогаз України» Сергій Корецький.

Атаки на ТЕЦ у Херсоні: що відомо

Нагадаємо, на початку грудня 2025 року через цілеспрямовані обстріли РФ у Херсоні зупинилася ТЕЦ, внаслідок чого понад 40,5 тис. абонентів залишилися без тепла. Були серйозні руйнування обладнання станції. Місцева почала тоді пошуки альтернативних варіантів теплопостачання та переговори про закупівлю електрообігрівачів для містян.

17 грудня російські загарбники знову атакували об’єкт теплової генерації в Херсоні, що спричинило загрозу перебоїв із опаленням у місті.

2 січня окупанти прицільно вкотре атакували об’єкт теплогенерації в Херсоні, що спричинило перебої з опаленням та часткове знеструмлення Дніпровського району.