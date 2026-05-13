Росія атакує Луцьк: що відомо на цю хвилину

Влада закликає мешканців перебувати у безпечних місцях.

Дар'я Щербак
Обстріл України

Обстріл України

У Луцьку 13 травня чутно звуки вибухів. Область під ворожою атакою.

Про це інформують кореспонденти Суспільного.

«На область триває масована атака ворожими БпЛА типу „Шахед“. Закликаю усіх дотримуватися заходів безпеки та перебувати в укритті. Бережіть себе та близьких», — зазначив начальник ОВА. ️

Моніторингові канали повідомляють про два «Шахеди» над Луцьком.

Наразі кореспондент РБК-Україна повідомляє про гучні вибухи у центрі міста.

Росія обстрілює мирні міста України — останні новини

Нагадаємо, з ночі роти 13 травня Росія здійснює масовану атаку по Україні із застосуванням дронів-камікадзе та артилерії. Під ударами опинилися Дніпропетровська, Полтавська, Одеська, Харківська, Херсонська та Сумська області.

Внаслідок атак загинули та постраждали мирні жителі, були пошкоджені житлові будинки, енергетична інфраструктура, навчальні заклади та промислові об’єкти. Українські сили ППО продовжували відбивати атаку, а в небі фіксували десятки ворожих безпілотників.

Також, вже вдень, під час атаки російських безпілотників Івано-Франківщина перебуває під повітряною загрозою. Зокрема, у Коломиї було чути вибухи, а місцеві жителі повідомляють про перебої з електропостачанням.

Також вибухи лунають у Хмельницькому та Чернівцях, Рівному, Одесі.

