ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
559
Час на прочитання
1 хв

Росія атакує мости на Одещині: "Флеш" пояснив підступний задум окупантів

Сергій Бескрестнов вважає, що точний удар по мосту в Одеській області було завдано керованим «Шахедом».

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Атака "Шахедів"

Атака "Шахедів" / © ТСН

Російська армія завдає ударів по мостах в Одеській області, щоб відрізати від транспортного сполучення західну частину регіону.

Про це повідомив експерт із систем радіоелектроніки та зв’язку Сергій «Флеш» Бескрестнов.

Він нагадав, що 14 грудня росіяни завдали ударів по мосту в Затоці майже 40 «Шахедами», з яких близько двох десятків влучили в ціль. Сьогодні, 18 грудня, ворог почав атакувати міст у Маяках.

«Вони намагаються таким чином відрізати від транспортних комунікацій всю західну частину Одеської області. А це вихід до логістики на Дунаї», — пояснив задум окупантів «Флеш».

Він зауважив, що для транспортного сполучення можуть бути зведені поромні переправи, але вони, за його словами, вразливі для «Шахедів».

При цьому Сергій Бескрестнов додав, що, на його думку, в точному ударі по мосту без онлайн-керування «Шахедом» не обійшлося.

Нагадаємо, 18 грудня в Одеському районі ворожий ударний безпілотник поцілив у приватний автомобіль, що рухався через міст. Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер закликав утриматися від руху у бік мосту в районі Дністровського лиману біля с. Маяки.

Згодом стало відомо, що трасу Одеса — Рені тимчасово перекрили для руху транспорту в обох напрямках.

Дата публікації
Кількість переглядів
559
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie