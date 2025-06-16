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Росія атакує мирні населені пункти Київщини БпЛА: є поранений
Росіяни продовжують атакувати мирні українські міста.
РФ атакує мирні населені пункти Київщини БпЛА.
Про це голова Київської ОВА Микола Калашник повідомив у Телеграмі.
На жаль, в Обухівському районі поранення отримав чоловік 60 років. У нього різані рани руки та обличчя. Медична допомога надана на місці.
Пошкоджено приватний будинок та господарчі споруди.
Більш детальна інформація згодом.
Ворожа атака продовжується. Бережіть себе та своїх близьких — перебувайте в укриттях.
Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що росіяни застосовують хімічну зброю на Донеччині.
Боєприпаси, які використовують окупанти, відрізняються надзвичайно швидким поширенням отруйної речовини.