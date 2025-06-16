Росія атакує мирні населені пункти Київщини БпЛА: є поранений

Наслідки атаки на Київщину / © Очільник Київської ОВА Микола Калашник

Реклама

РФ атакує мирні населені пункти Київщини БпЛА.

Про це голова Київської ОВА Микола Калашник повідомив у Телеграмі.

На жаль, в Обухівському районі поранення отримав чоловік 60 років. У нього різані рани руки та обличчя. Медична допомога надана на місці.

Реклама

Пошкоджено приватний будинок та господарчі споруди.

Більш детальна інформація згодом.

Ворожа атака продовжується. Бережіть себе та своїх близьких — перебувайте в укриттях.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що росіяни застосовують хімічну зброю на Донеччині.

Реклама

Боєприпаси, які використовують окупанти, відрізняються надзвичайно швидким поширенням отруйної речовини.