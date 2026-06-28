- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 262
- Час на прочитання
- 1 хв
Росія атакує авіабомбами велике місто: є руйнування — перші подробиці (відео)
Росія атакує Запоріжжя керованими авіабомбами: троє постраждалих, серед яких — дитина.
Вранці 28 червня у Запоріжжі пролунали вибухи. Росія завдала удару авіабомбами (КАБ) по місту. Через атаку виникли пожежі та руйнування.
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
За його словами, станом на 11:00 відомо щонайменше про трьох поранених людей, серед яких — дитина.
«Росіяни недільного ранку ударили по обласному центру. Відомо про руйнування та пожежу. Поранені чоловік та жінка», — написав посадовець.
Згодом додав, що внаслідок російського удару по обласному центру поранення отримала дитина.
За його словами, Росія атакує Запоріжжя керованими авіабомбами, однак одразу повідомляв про ракети.
Вибухи у місті пролунали о 10:29. Тоді влада повідомила про атаку ворога. Перед тим голова ОВА попереджав про загрозу ударів швидкісних ракет по Запорізькій області.
За даними Повітряних сил, росіяни продовжують атакувати місто. Повітряна тривога лунає в області понад 3 години.
Атака Росії по Україні — останні новини
Росія завдає ударів по Україні. Вночі атакувала Київ балістичними ракетами, випущеними із Брянської області. Через удар у Дарницькому районі виникли пожежі внаслідок атаки, є потерпілі.
А вранці вибухи пролунали у Харкові. Під прицілом був Київський район міста. Ворожий дрон поцілив у багатоповерхівку. 59-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес.