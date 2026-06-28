Удар РФ на Запоріжжя / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

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Вранці 28 червня у Запоріжжі пролунали вибухи. Росія завдала удару авіабомбами (КАБ) по місту. Через атаку виникли пожежі та руйнування.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його словами, станом на 11:00 відомо щонайменше про трьох поранених людей, серед яких — дитина.

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«Росіяни недільного ранку ударили по обласному центру. Відомо про руйнування та пожежу. Поранені чоловік та жінка», — написав посадовець.

Згодом додав, що внаслідок російського удару по обласному центру поранення отримала дитина.

За його словами, Росія атакує Запоріжжя керованими авіабомбами, однак одразу повідомляв про ракети.

© Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Вибухи у місті пролунали о 10:29. Тоді влада повідомила про атаку ворога. Перед тим голова ОВА попереджав про загрозу ударів швидкісних ракет по Запорізькій області.

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За даними Повітряних сил, росіяни продовжують атакувати місто. Повітряна тривога лунає в області понад 3 години.

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