ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
158
Час на прочитання
1 хв

Росія атакує українські АЗС: експерт розкрив сенс ударів

Експерт пояснив, що російська армія атакує цивільні АЗС замість реальних військових цілей.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Коментарі
Удар по АЗС у Харкові.

Удар по АЗС у Харкові. / © Олег Синєгубов

Армія Російської Федерації б’є по цивільних українських АЗС замість військових цілей. Це — ні що інше, як «безсилля ворога» та відповідь за атаки по російських НПЗ.

Таку думку висловив голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан в ефірі «КИЇВ24».

З його слів, росіяни не здатні уразити захищені військові об’єкти, а тому вдаються до терору цивільної інфраструктури в прифронтових зонах. Окрім того, йдеться про слабкість російської армії.

«Військові бази з пальним є більш захищеними, ніж цивільні АЗС. Аби хоч якось відповісти на успішні українські удар по нафтопереробних станціях, по нафтових резервуарах, ворог атакує. Тут ні про інше не йдеться — як про цивільний терор та спробу медійно відповісти», — наголосив експерт.

Атаки на АЗС в Україні — останні новини

У суботу, 2 травня, росіяни масовано атакували АЗС у Харкові. У місті сталося кілька «прильотів» у різних районах міста. Експерти пояснюють, що у ворога з’явилися нові пріоритети — нафтогазовий комплекс і паливна інфраструктура.

Окрім того, 3 травня Росія вгатила біля АЗС на Дніпропетровщині, у Криничанській громаді. На місці удару спалахнула сильна пожежа. У момент удару пошкодило автобус, який перевозив близько 40 дітей. Відомо про щонайменше шістьох поранених, серед яких — дитина.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
158
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie