Росія атакує українські АЗС: експерт розкрив сенс ударів

Удар по АЗС у Харкові. / © Олег Синєгубов

Армія Російської Федерації б’є по цивільних українських АЗС замість військових цілей. Це — ні що інше, як «безсилля ворога» та відповідь за атаки по російських НПЗ.

Таку думку висловив голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан в ефірі «КИЇВ24».

З його слів, росіяни не здатні уразити захищені військові об’єкти, а тому вдаються до терору цивільної інфраструктури в прифронтових зонах. Окрім того, йдеться про слабкість російської армії.

«Військові бази з пальним є більш захищеними, ніж цивільні АЗС. Аби хоч якось відповісти на успішні українські удар по нафтопереробних станціях, по нафтових резервуарах, ворог атакує. Тут ні про інше не йдеться — як про цивільний терор та спробу медійно відповісти», — наголосив експерт.

У суботу, 2 травня, росіяни масовано атакували АЗС у Харкові. У місті сталося кілька «прильотів» у різних районах міста. Експерти пояснюють, що у ворога з’явилися нові пріоритети — нафтогазовий комплекс і паливна інфраструктура.

Окрім того, 3 травня Росія вгатила біля АЗС на Дніпропетровщині, у Криничанській громаді. На місці удару спалахнула сильна пожежа. У момент удару пошкодило автобус, який перевозив близько 40 дітей. Відомо про щонайменше шістьох поранених, серед яких — дитина.

