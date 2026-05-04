- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 158
- Час на прочитання
- 1 хв
Росія атакує українські АЗС: експерт розкрив сенс ударів
Експерт пояснив, що російська армія атакує цивільні АЗС замість реальних військових цілей.
Армія Російської Федерації б’є по цивільних українських АЗС замість військових цілей. Це — ні що інше, як «безсилля ворога» та відповідь за атаки по російських НПЗ.
Таку думку висловив голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан в ефірі «КИЇВ24».
З його слів, росіяни не здатні уразити захищені військові об’єкти, а тому вдаються до терору цивільної інфраструктури в прифронтових зонах. Окрім того, йдеться про слабкість російської армії.
«Військові бази з пальним є більш захищеними, ніж цивільні АЗС. Аби хоч якось відповісти на успішні українські удар по нафтопереробних станціях, по нафтових резервуарах, ворог атакує. Тут ні про інше не йдеться — як про цивільний терор та спробу медійно відповісти», — наголосив експерт.
Атаки на АЗС в Україні — останні новини
У суботу, 2 травня, росіяни масовано атакували АЗС у Харкові. У місті сталося кілька «прильотів» у різних районах міста. Експерти пояснюють, що у ворога з’явилися нові пріоритети — нафтогазовий комплекс і паливна інфраструктура.
Окрім того, 3 травня Росія вгатила біля АЗС на Дніпропетровщині, у Криничанській громаді. На місці удару спалахнула сильна пожежа. У момент удару пошкодило автобус, який перевозив близько 40 дітей. Відомо про щонайменше шістьох поранених, серед яких — дитина.