ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
700
Час на прочитання
1 хв

Росія атакує Україну балістикою: у Києві та Полтаві пролунали вибухи

У ніч проти 18 червня російські війська здійснили чергову атаку по Україні балістичними ракетами. Вибухи пролунали у Києві та Полтаві, а військові попередили про загрозу ударів із півночі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Коментарі
Сирена

Сирена

У столиці України вночі пролунала серія потужних вибухів. За інформацією Київської міської військової адміністрації, російські окупанти атакують Київ балістичними ракетами.

«Ворог атакує столицю балістичними ракетами. Будьте в безпечних місцях до відбою тривоги!» — повідомили в КМВА.

Майже одночасно вибухи також пролунали у Полтаві. Перед цим по низці регіонів України була оголошена повітряна тривога.

У Повітряні сили Збройних сил України попередили про нову небезпеку та повідомили про ракетну загрозу.

«Загроза балістики (північ)», — йдеться в офіційному повідомленні військових.

Наразі українців закликають негайно перебувати в укриттях та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Інформація щодо можливих наслідків атаки уточнюється.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
700
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie