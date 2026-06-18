Росія атакує Україну балістикою: у Києві та Полтаві пролунали вибухи

Сирена

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У столиці України вночі пролунала серія потужних вибухів. За інформацією Київської міської військової адміністрації, російські окупанти атакують Київ балістичними ракетами.

«Ворог атакує столицю балістичними ракетами. Будьте в безпечних місцях до відбою тривоги!» — повідомили в КМВА.

Майже одночасно вибухи також пролунали у Полтаві. Перед цим по низці регіонів України була оголошена повітряна тривога.

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У Повітряні сили Збройних сил України попередили про нову небезпеку та повідомили про ракетну загрозу.

«Загроза балістики (північ)», — йдеться в офіційному повідомленні військових.

Наразі українців закликають негайно перебувати в укриттях та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Інформація щодо можливих наслідків атаки уточнюється.

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