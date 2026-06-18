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- Укрaїнa
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Росія атакує Україну балістикою: у Києві та Полтаві пролунали вибухи
У ніч проти 18 червня російські війська здійснили чергову атаку по Україні балістичними ракетами. Вибухи пролунали у Києві та Полтаві, а військові попередили про загрозу ударів із півночі.
У столиці України вночі пролунала серія потужних вибухів. За інформацією Київської міської військової адміністрації, російські окупанти атакують Київ балістичними ракетами.
«Ворог атакує столицю балістичними ракетами. Будьте в безпечних місцях до відбою тривоги!» — повідомили в КМВА.
Майже одночасно вибухи також пролунали у Полтаві. Перед цим по низці регіонів України була оголошена повітряна тривога.
У Повітряні сили Збройних сил України попередили про нову небезпеку та повідомили про ракетну загрозу.
«Загроза балістики (північ)», — йдеться в офіційному повідомленні військових.
Наразі українців закликають негайно перебувати в укриттях та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Інформація щодо можливих наслідків атаки уточнюється.