- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 202
- Час на прочитання
- 1 хв
Росія атакує Україну БпЛА: мапа тривог
Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Україну в ніч проти 12 серпня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Про це інформують Повітряні сили.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі.
БпЛА на північному сході Чернігівщини, курс — південно-східний/південно-західний.
БпЛА на межі Донеччини і Харківщини, курс — південно-східний.
БпЛА в центральній частині Харківщини, курс — північний/північно-східний.
Раніше повідомлялося, що модернізовані російські безпілотники типу «Шахед» можуть легше розпізнавати фігури бійців на полі бою та несуть загрозу українським військовим з підрозділів мобільних груп ППО.
Ми раніше інформували, що на Сумщині зафіксовано нову тактику ворога: ворожі дрони-камікадзе несуть касети з протитанковими мінами ПТМ-3.