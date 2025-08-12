Росія атакує Україну БпЛА: мапа тривог

Мапа тривог / © alerts.in.ua

Україну в ніч проти 12 серпня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі.

БпЛА на північному сході Чернігівщини, курс — південно-східний/південно-західний.

БпЛА на межі Донеччини і Харківщини, курс — південно-східний.

БпЛА в центральній частині Харківщини, курс — північний/північно-східний.

Раніше повідомлялося, що модернізовані російські безпілотники типу «Шахед» можуть легше розпізнавати фігури бійців на полі бою та несуть загрозу українським військовим з підрозділів мобільних груп ППО.

Ми раніше інформували, що на Сумщині зафіксовано нову тактику ворога: ворожі дрони-камікадзе несуть касети з протитанковими мінами ПТМ-3.