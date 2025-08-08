Росія атакує Україну БпЛА: напрямки руху цілей

Мапа тривог / © alerts.in.ua

Україну в ніч проти 7 серпня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну зі сходу та півночі.

Основні напрямки руху ударних БпЛА противника:

«Шахеди» на півночі Сумщини — курсом на Чернігівщину.

«Шахеди» у центрі, на півдні півночі Сумщини — курсом на Полтавщину.

Велика група «шахедів» на півночі Чернігівщини — курсом на захід.

«Шахеди» на північному заході Харківщини — курсом на Харків та на південний захід.

«Шахеди» на сході, у центрі Полтавщини — курсом на південь.

Моніторингові канали повідомляють, що БпЛА, які з Чернігівщині летіли західним курсом на північ Київщини, розвертаються в сторону столиці.

Раніше повідомлялося, що у Харкові в ніч проти 8 серпня пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Ми раніше інформували, що під час атаки на Запорізький район російські війська завдали ударів авіабомбами по території бази відпочинку.