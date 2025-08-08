- Дата публікації
Росія атакує Україну БпЛА: напрямки руху цілей
Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Україну в ніч проти 7 серпня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Про це інформують Повітряні сили.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну зі сходу та півночі.
Основні напрямки руху ударних БпЛА противника:
«Шахеди» на півночі Сумщини — курсом на Чернігівщину.
«Шахеди» у центрі, на півдні півночі Сумщини — курсом на Полтавщину.
Велика група «шахедів» на півночі Чернігівщини — курсом на захід.
«Шахеди» на північному заході Харківщини — курсом на Харків та на південний захід.
«Шахеди» на сході, у центрі Полтавщини — курсом на південь.
Моніторингові канали повідомляють, що БпЛА, які з Чернігівщині летіли західним курсом на північ Київщини, розвертаються в сторону столиці.
Раніше повідомлялося, що у Харкові в ніч проти 8 серпня пролунали вибухи під час повітряної тривоги.
Ми раніше інформували, що під час атаки на Запорізький район російські війська завдали ударів авіабомбами по території бази відпочинку.