Росія атакує Україну БпЛА: напрямок руху
Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Україну в ніч проти 17 серпня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Про це інформують Повітряні сили.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну зі сходу та півночі.
«Група ворожих БпЛА на сході Дніпропетровщини курсом на захід», — йдеться у повідомленні.
Моніторингові канали повідомляють, що безпілотники рухаються повз місто Павлоград.
Раніше повідомлялося, що модернізовані російські безпілотники типу «Шахед» можуть легше розпізнавати фігури бійців на полі бою та несуть загрозу українським військовим з підрозділів мобільних груп ППО.
Ми раніше інформували, що на Сумщині зафіксовано нову тактику ворога: ворожі дрони-камікадзе несуть касети з протитанковими мінами ПТМ-3.