- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 163
- Час на прочитання
- 1 хв
Росія атакує Україну БпЛА: напрямок руху
Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Україну в ніч проти 18 серпня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Про це інформують Повітряні сили.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну зі сходу та півночі.
БпЛА на Харківщині та Сумщині — курсом на південно-західний напрямок.
БпЛА на Чернігівщині, в районі обласного центру.
Раніше повідомлялося, що модернізовані російські безпілотники типу «Шахед» можуть легше розпізнавати фігури бійців на полі бою та несуть загрозу українським військовим з підрозділів мобільних груп ППО.
Ми раніше інформували, що на Сумщині зафіксовано нову тактику ворога: ворожі дрони-камікадзе несуть касети з протитанковими мінами ПТМ-3.