Росія атакує Україну БпЛА: напрямок руху

Мапа тривог / © alerts.in.ua

Реклама

Україну в ніч проти 18 серпня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну зі сходу та півночі.

Реклама

БпЛА на Харківщині та Сумщині — курсом на південно-західний напрямок.

БпЛА на Чернігівщині, в районі обласного центру.



Раніше повідомлялося, що модернізовані російські безпілотники типу «Шахед» можуть легше розпізнавати фігури бійців на полі бою та несуть загрозу українським військовим з підрозділів мобільних груп ППО.

Ми раніше інформували, що на Сумщині зафіксовано нову тактику ворога: ворожі дрони-камікадзе несуть касети з протитанковими мінами ПТМ-3.