Росія атакує Україну БпЛА: напрямок руху

Мапа тривог / © alerts.in.ua

Україну в ніч проти 19 вересня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі, півдня та сходу.

В напрямку Бориспільського району БпЛА.

БпЛА поблизу Сум.

Обухівський район загроза ударних БпЛА.

На півночі Чернігівщини БпЛА, курсом на південь.

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз розглядає створення масштабної системи захисту на східному кордоні — так званої «дронової стіни».

Ми раніше інформували, що у відповідь на російську агресію Україна та Польща підписали Меморандум про створення спільної робочої групи з безпілотних авіасистем.