Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
294
Час на прочитання
1 хв

Росія атакує Україну БпЛА: напрямок руху

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.

Автор публікації
Ігор Бережанський
Мапа тривог

Мапа тривог / © alerts.in.ua

Україну в ніч проти 25 вересня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі, сходу та півдня.

  • Декілька груп ударних БпЛА через Миколаївщину - у напрямку Одещини.

  • Нові групи БпЛА на Херсонщині - курсом на Миколаївщину.

  • БпЛА - в районі Дніпра.

  • Донеччина: БпЛА - в районі Добропілля.

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз розглядає створення масштабної системи захисту на східному кордоні — так званої «дронової стіни».

Ми раніше інформували, що у відповідь на російську агресію Україна та Польща підписали Меморандум про створення спільної робочої групи з безпілотних авіасистем.

Дата публікації
Кількість переглядів
294
