Росія атакує Україну БпЛА: напрямок руху
Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Україну в ніч проти 2 жовтня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Про це інформують Повітряні сили.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі.
"Нові групи БпЛА на північному сході Чернігівщини, курс - південний/південно-західний", - йдеться у повідомленні.
Моніторингові канали повідомлять, що наразі ворожі БпЛА рухаються у напрямку на Недригайлів, Короп, Батурин, Сосницю та Борзну.
Раніше повідомлялося, що від лютого 2022 року до серпня 2025-го СБУ зафіксувала майже 50 тисяч фактів запусків цих безпілотників по українській території.
Ми раніше інформували, що понад 26 тис. жителів Чернігівщини залишилися без електропостачання після ранкової ворожої атаки.