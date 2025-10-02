Росія атакує Україну БпЛА: напрямок руху

Мапа тривог / © alerts.in.ua

Україну в ніч проти 2 жовтня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі.

"Нові групи БпЛА на північному сході Чернігівщини, курс - південний/південно-західний", - йдеться у повідомленні.

Моніторингові канали повідомлять, що наразі ворожі БпЛА рухаються у напрямку на Недригайлів, Короп, Батурин, Сосницю та Борзну.

Раніше повідомлялося, що від лютого 2022 року до серпня 2025-го СБУ зафіксувала майже 50 тисяч фактів запусків цих безпілотників по українській території.

Ми раніше інформували, що понад 26 тис. жителів Чернігівщини залишилися без електропостачання після ранкової ворожої атаки.