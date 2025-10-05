Росія атакує Україну БпЛА: напрямок руху

Мапа тривог / © alerts.in.ua

Україну в ніч проти 5 жовтня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну зі сходу, півдня та півночі.

Полтавщина: БпЛА — курсом на Кременчук, Нові Санжари, Диканьку, Полтаву!

Чернігівщина: БпЛА — на Чернігів, Ніжин, Семенівку.

Дніпропетровщина: БпЛА — курсом на Дніпро, Кривий Ріг, Кам’янське.

Групи ударних БпЛА г через Херсонщину. Тримають курс на Снігурівку (Миколаївщина).

Раніше повідомлялося, що від лютого 2022 року до серпня 2025-го СБУ зафіксувала майже 50 тисяч фактів запусків цих безпілотників по українській території.

Ми раніше інформували, що понад 26 тис. жителів Чернігівщини залишилися без електропостачання після ранкової ворожої атаки.