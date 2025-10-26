- Дата публікації
Росія атакує Україну БпЛА: напрямок руху
Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Україну в ніч проти 26 жовтня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Про це інформують Повітряні сили.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі та сходу.
БпЛА на півночі Чернігівщини — курс південно-західний.
група БпЛА на Харківщині — в напрямку Дніпропетровщини.
група БпЛА на сході Миколаївщини — курсом на північ.
БпЛА на півночі Дніпропетровщини — курсом на захід.
Раніше повідомлялося, що Велика Британія вироблятиме для подальшого тестування в Україні дрон-перехоплювач Octopus.
Ми раніше інформували, що українські фахівці виявили на збитому над Україною дроні-камікадзе «Шахед» китайську антену супутникової навігації.