Укрaїнa
486
1 хв

Росія атакує Україну БпЛА: напрямок руху

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.

Ігор Бережанський
Мапа тривог

Мапа тривог / © alerts.in.ua

Україну в ніч проти 30 жовтня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі, півдня та сходу.

  • Група ворожих БпЛА на півночі Харківщини — курсом на захід.

  • Група БпЛА на півночі та центрі Миколаївщини — курсом на північний-захід.

  • Кілька груп БпЛА на Сумщині — курсом на Чернігівщину та Полтавщину.

  • Кілька груп БпЛА на півночі та в центрі Чернігівщини — курсом на Чернігів.

  • БпЛА на сході Кіровоградщини — курсом на північ.

  • Група ворожих БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Одещини.

  • Група БпЛА на межі Запорізької та Дніпропетровської областей, курс — південно-західний.

  • Група БпЛА на сході Київщини, курс — західний.

Раніше повідомлялося, що Велика Британія вироблятиме для подальшого тестування в Україні дрон-перехоплювач Octopus.

Ми раніше інформували, що українські фахівці виявили на збитому над Україною дроні-камікадзе «Шахед» китайську антену супутникової навігації.

