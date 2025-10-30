- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 486
- Час на прочитання
- 1 хв
Росія атакує Україну БпЛА: напрямок руху
Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Україну в ніч проти 30 жовтня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Про це інформують Повітряні сили.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі, півдня та сходу.
Група ворожих БпЛА на півночі Харківщини — курсом на захід.
Група БпЛА на півночі та центрі Миколаївщини — курсом на північний-захід.
Кілька груп БпЛА на Сумщині — курсом на Чернігівщину та Полтавщину.
Кілька груп БпЛА на півночі та в центрі Чернігівщини — курсом на Чернігів.
БпЛА на сході Кіровоградщини — курсом на північ.
Група ворожих БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Одещини.
Група БпЛА на межі Запорізької та Дніпропетровської областей, курс — південно-західний.
Група БпЛА на сході Київщини, курс — західний.
Раніше повідомлялося, що Велика Британія вироблятиме для подальшого тестування в Україні дрон-перехоплювач Octopus.
Ми раніше інформували, що українські фахівці виявили на збитому над Україною дроні-камікадзе «Шахед» китайську антену супутникової навігації.