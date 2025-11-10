Росія атакує Україну БпЛА: напрямок руху

Мапа тривог / © alerts.in.ua

Україну в ніч проти 10 листопада атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі та сходу.

БпЛА на Дніпропетровщині в напрямку н.п.Васильківка.

БпЛА на сході Київщини, курс — південно-західний.

Групи БпЛА на межі Сумщини і Харківщини, курс — південний/південно-східний.

БпЛА на Харківщині в напрямку н.п.Великий Бурлук з півночі.

Раніше повідомлялося, що армія РФ завдає масованих ударів по енергетичній та газовій інфраструктурі України, значно частіше застосовуючи балістичні ракети.

Ми раніше інформували, що російська армія знову атакувала Київ безпілотниками, наслідки чого фіксують на Печерську.