Росія атакує Україну БпЛА: напрямок руху
Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Україну в ніч проти 12 листопада атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Про це інформують Повітряні сили.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півдня.
БпЛА з Чорного моря — на Одещину!
Велика група «шахедів» з півдня — на північ Херсонщини!
Група БпЛА з півдня — на північ Запорізької області.
Група «шахедів» у центрі Миколаївщини — курсом на Нову Одесу.
БпЛА на заході Дніпропетровщини — курсом на Кіровоградщину.
БпЛА на сході Кіровоградщини — курсом на Кропивницький.
БпЛА на південному сході Дніпропетровщини — курсом на Запорізьку область.
БпЛА на півдні Харківщини, східніше Лозової — рухаються по колу.
БпЛА уздовж кордону Сумщини та Харківщини — курсом на південь.
Раніше повідомлялося, що армія РФ завдає масованих ударів по енергетичній та газовій інфраструктурі України, значно частіше застосовуючи балістичні ракети.
Ми раніше інформували, що російська армія знову атакувала Київ безпілотниками, наслідки чого фіксують на Печерську.