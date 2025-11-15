Росія атакує Україну БпЛА: напрямок руху

Мапа тривог / © alerts.in.ua

Україну в ніч проти 15 листопада атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півдня, сходу та півночі.

БпЛА західніше Одеси, курс північно-західний.

БпЛА в південно-західній частині Миколаївщини, курс північний.

БпЛА повз Бериславський район Херсонщини — Криворізький район Дніпропетровщини

Дніпровський район — курсом на Синельникове

Раніше повідомлялося, що армія РФ завдає масованих ударів по енергетичній та газовій інфраструктурі України, значно частіше застосовуючи балістичні ракети.

Ми раніше інформували, що російська армія знову атакувала Київ безпілотниками, наслідки чого фіксують на Печерську.