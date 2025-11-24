Росія атакує Україну БпЛА: напрямок руху

Мапа тривог / © alerts.in.ua

Україну в ніч проти 24 листопада атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півдня та півночі.

БпЛА на Чернігівщині в районі Славутича, курс південний/південно-західний.

БпЛА в напрямку Сум, з півночі.

БпЛА на Одещині, курсом на Ізмаїл.

БпЛА на півночі Чернігівщини, курс західний.

Раніше повідомлялося, що армія РФ завдає масованих ударів по енергетичній та газовій інфраструктурі України, значно частіше застосовуючи балістичні ракети.

Ми раніше інформували, що російська армія знову атакувала Київ безпілотниками, наслідки чого фіксують на Печерську.