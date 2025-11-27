Росія атакує Україну БпЛА: напрямок руху

Мапа тривог / © alerts.in.ua

Україну в ніч проти 27 листопада атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну зі сходу, півдня та півночі.

Одещина: БпЛА у Чорному морі у напрямку Чорноморська.

Група БпЛА на півдні Харківщини — курсом на Донеччину.

Київщина: БпЛА з Чернігівщини в Броварський р-н.

БпЛА на сході Дніпропетровщині — курсом на Донеччину.

БпЛА на Донеччині — в напрямку на північ/схід.

Група БпЛА на Сумщині — курсом на Чернігівщину.

БпЛА на Миколаївщині — в західному напрямку.

Раніше повідомлялося, що армія РФ завдає масованих ударів по енергетичній та газовій інфраструктурі України, значно частіше застосовуючи балістичні ракети.

Ми раніше інформували, що російська армія знову атакувала Київ безпілотниками, наслідки чого фіксують на Печерську.