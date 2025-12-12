ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
236
Час на прочитання
1 хв

Росія атакує Україну БпЛА: напрямок руху

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Мапа тривог

Мапа тривог / © alerts.in.ua

Україну в ніч проти 12 грудня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі.

  • БпЛА на Сумщині, курсом на Новгород-Сіверський.

  • БпЛА на Сумщині, курсом на південь.

Крім того, у низці областей була оголошена повітряна тривога через загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.

Раніше повідомлялося, що Росія почала використовувати модернізовані ударні безпілотники «Шахед», оснащені старими радянськими ракетами Р-60, нібито для ураження українських гвинтокрилів та обходу ППО.

Ми раніше інформували, що Росія перейшла до нової тактики масованих ударів по Україні, вперше навмисно націлюючись на об’єкти цивільної інфраструктури, які раніше вважалися надкритичними та відносно захищеними від атак.

Дата публікації
Кількість переглядів
236
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie